Sénégal: La BM prête à investir dans une "gestion sous régionale" des forêts

Les trois pays se sont également accordés sur la nécessité d'améliorer et de renforcer la mise en œuvre des politiques et législations nationales de gestion des forêts.

Selon la Banque mondiale, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau ont identifié le renforcement de la coopération régionale comme l'un des axes majeurs pour réduire l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits forestiers.

"Ce futur projet devrait se concentrer sur des questions telles que l'énergie domestique durable ainsi que la gestion et la gouvernance des forêts, y compris la conception de politiques, la collaboration régionale et la prévention de la criminalité forestière", rapporte le document.

Un tel programme sous régional s'appuierait sur l'engagement passé au niveau national dans le secteur forestier de la sous-région à l'image du Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE) déroulé au Sénégal, précise-t-on de même source.

