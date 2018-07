Sénégal: La demande croissante de combustibles a entraîné une "grave dégradation" des forêts (BM)

"La forte demande d'énergie domestique a des implications régionales, en particulier dans les zones forestières proches des frontières, où les forêts sont également exposées à une gestion non durable et à la coupe illégale de bois, ce qui a souvent conduit à des conflits", pointe le rapport.

Au Sénégal, la biomasse représente 42 % de la consommation d'énergie, en Gambie elle représente 90 % et peut monter jusqu'à 97 % dans certaines zones rurales, tandis qu'en Guinée-Bissau, les combustibles ligneux représentent environ 90 % de la consommation nationale d'énergie (85 % sous forme de bois de feu et 5 % sous forme de charbon), rapporte le document.

Dakar — La demande croissante de combustibles de cuisson, sur fond de croissance démographique annuelle de 2,5 %, a provoqué une grave dégradation des ressources forestières, des terres et de l'environnement au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau, souligne la Banque mondiale dans un rapport.

