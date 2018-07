Tunisie: Les jeunes au pouvoir ?

Retrouver ses traditions

Le coach Kaderi ne l'a-t-il pas fait avec Hamdi, Bouguerra en phase retour de la saison écoulée, et qui ont réussi leur examen de passage ? Aujourd'hui également, Habib Ben Romdhane a précédé le mouvement en convoquant, pour le stage de Sousse, d'autres jeunes susceptibles demain de faire partie de l'équipe première de la JSK, à l'image des joueurs de la catégorie de l'Elite comme Saïdi, Harbi, Mannaï, Addami, Rebaï, Ameri, Brini et autres. Ces jeunes ont renforcé le groupe mais ils n'ont pas fait leur apparition la saison écoulée. Ils possèdent des qualités rassurantes mais il leur manque le rythme des seniors. Pour leur part, les Selmi, Romdhani, Hleli, Bouguerra et Frioui ont fait leur apparition dans les rencontres officielles pour de courtes durées et ils ont besoin de retouches pour avoir plus d'expérience.

Le coach Ben Romdhane a remarqué leurs qualités et il estime qu'ils pourront briller à l'avenir avec plus de travail. Et Ben Romdhane de confirmer : «Nous avons de jeunes talents capables d'arracher une place de titulaire avec plus de discipline et de travail. Ils sont capables de remédier au départ des joueurs chevronnés de l'équipe. Ce choix permettra de retrouver les traditions du club d'enfanter de jeunes talents et de réduire les dépenses budgétaires des recrutements. Les dirigeants doivent patienter pour voir ces jeunes talents briller face aux autres équipes.»

Un test amical en fin de semaine

Après une rencontre amicale à Kairouan face à l'équipe algérienne de Bejaïa, comme prévu au programme, les protégés de Habib Ben Romdhane auront à effectuer au cours de cette étape de préparation d'autres tests amicaux avant l'entame de la compétition. Le premier de cette série aura lieu à la fin de la présente semaine à Sousse face à l'équipe algérienne de Constantine. Les autres rencontres auront lieu face à des équipes de L1 pour peaufiner le groupe et saisir le degré d'assimilation des choix techniques du coach.