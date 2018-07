Sénégal: Manifestations pour le retour de l'électricite à Pakao-Ouest - La délégation régionale de la Senelec précise et rassuré

Interrogé sur les manifestations des populations du Pakao sur les retards dans la remise en fonction du réseau électrique, le délégué régional sud de la SENELEC à Ziguinchor, Pape Saër Lô, s'est d'abord désolé de ces désagréments. «Nous regrettons vraiment cette situation et présentons nos excuses à la population du Pakao».

Interrogé sur les manifestations des populations du Pakao sur les retards dans la remise en fonction du réseau électrique, le délégué régional sud de la SENELEC à Ziguinchor, Pape Saër Lô, s'est d'abord désolé de ces désagréments. «Nous regrettons vraiment cette situation et présentons nos excuses à la population du Pakao». Et M. Lô de préciser qu'«il se trouve que cette ligne a été installée par une entreprise qui s'appelle MYNA, sous la supervision de l'ASER (Agence sénégalaise d'électrification rurale, ndlr), dans le cadre de l'électrification rurale. Après les travaux, nous avons juste fait une réception provisoire mais la ligne est sous garantie. Et, dans ces conditions, quand il y a avarie, c'est l'entreprise qui doit revenir remplacer les poteaux, aussi longtemps que la garantie dure».

Face à cette situation, indique-t-il, «depuis le 28 juin, nous avons relancé l'entreprise. Ils ont promis de venir réparer la ligne, mais ils ont tardé à le faire. Finalement, nous avons trouvé que nous ne pouvons plus attendre et nous avons décidé de venir reprendre le réseau et ensuite leur donner la facture des travaux». Pape Saër Lô dit avoir constaté que MYNA a déposé quelques poteaux là-bas. «Et comme Ousmane Diallo, le coordonnateur de la distribution régionale vous l'a dit, nous allons remettre le réseau en fonction dès ce lundi 23 juillet. Nous avons plusieurs fois relancé l'entreprise MYNA. Mais ce sont nos partenaires, peut-être qu'ils ont quelques soucis. Dans tous les cas, c'est promis, nous remettrons en marche le réseau dès achèvement des travaux qui démarrent dès ce lundi» rassure-t-il.