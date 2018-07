Sénégal: Sédhiou / Innovations technologiques et autosuffisance alimentaire - Fatick à l'école du Dac de Sefa

Une mission composée d'élus territoriaux et nationaux vient d'effectuer une visite de travail et d'imprégnation dans les Domaines agricoles communautaires (DAC) de Séfa, dans la région de Sédhiou. Le modèle doit faire école, conclut la délégation du Niombato qui y voit une réponse à la migration irrégulière et une voie à la résilience et à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal.

Le modèle sédhois de la mise en œuvre du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), implantés dans les plaines de Séfa, fait école et s'exporte hors des contrées du Pakao. Samedi dernier 21 juillet, des élus du Niombato, dans la région de Fatick, ont procédé à la visite d'imprégnation des périmètres du DAC de Séfa, dans la commune de Koussy, sous la conduite des techniciens et administrateurs du programme.

Boucar Diouf, le directeur administratif et financier du Programme des Domaines agricoles communautaires a expliqué qu'«il s'agit d'une visite de travail et d'imprégnation des autorités du Niombato. Ils sont venus voir ce que c'est un Domaine agricole communautaire, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Nous nous sommes donnés à cet exercice et cela a été bien concluant, en termes de partage d'expériences.

Le coordonnateur national du PRODAC, Mamina Daffé, est empêché, mais ils est très attentif quant à l'intérêt porté son programme».

Boucar Diouf de poursuivre que «le DAC du Niombato est en gestation dans la commune du député maire Pape Seydou Dianko. Nous avons fait deux à trois tours d'horloge de visite avec des explications claires de nos techniciens. Le DAC de Sédhiou peut aujourd'hui exporter à l'étranger ses produits», assure-t-il.

Mme Khady Daba Fall, membre de la délégation, est d'avis qu'avec l'expérience des Domaines agricoles communautaires, l'autosuffisance alimentaire sera très vite une réalité. «Je crois en l'autosuffisance alimentaire car ce qui se passe ici à Koussy est l'illustration parfaite de la mise en œuvre de la politique de l'émergence du chef de l'Etat, Macky Sall».

Pape Seydou Dianko, le maire de la commune de Toubacouta et député du département de Foundiougne, membre de la délégation, ajoute qu'«avec ces innovations technologiques, en matière agricole, le Sénégal peut bien assurer son émergence. Nos jeunes qui risquent leur vie sur le chemin de la migration font les mêmes activités en France, en Espagne et au Maroc ou ailleurs; donc autant le faire chez-soi».

Les deux délégations conjointes ont exhorté à la mise à disposition des terres, aussi bien à Sédhiou qu'à Fatick, afin de mettre en œuvre les mécanismes et innovations agricoles visant à réaliser la résilience et la pérennisation de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal.