Afrique: Eliminatoires CAN U20 Niger 2019 - Sénégal-Congo (4-1) - Les «Lionceaux» terrassent les «diablotins» et s'offrent une 3e qualification

Le Sénégal a décroché le ticket qualificatif pour la prochaine Can des moins de 20 ans qui aura lieu en février 2019 au Niger. Après le match nul obtenu à l'aller au stade Massamba Debat (2-2), les «Lionceaux» ont assuré devant le public du stade Léopold Senghor, en mettant en boite les « Diablotins» congolais sur la marque de 4 à 1. Ce sera la troisième qualification d'affilée du Sénégal aux phases finale de cette compétition.

Accrochés il y a une semaine au stade Massamba Debat de Brazzaville, par le Congo, l'équipe du Sénégal n'a pas laissé échapper la qualification à la prochaine Can des moins de 20 ans. Pour le compte de la manche retour disputée samedi 21 juillet, au stade Léopold Senghor Senghor, les «Lionceaux» se sont offert un festival en s'imposant sur la marque sans appel de 4 buts à 1. Les coéquipiers d'Ousseynou Cavin Diagne ont toutefois tardé à prendre la mesure de leurs adversaires et de retrouver le chemin des filets.

Après une entrée poussive, le Sénégal ne réussira à trouver la faille qu'à la 35e minute. C'est Youssouf Badji qui ouvre le score sur un centre de Souleymane Aw qui est, à côté d'Ousseynou Cavin Diagne, un des expatriés appelé en renfort pour cette phase retour. Ce but a eu le don de libérer un peu plus les joueurs sénégalais. Dominateurs, ils seront vite récompensés sur un centre de Souleymane Aw transformé en but contre son camp (Csc) de la tête par un joueur congolais (41e).

Au retour des vestiaires, le Sénégal retrouvera plus d'allants dans son jeu d'attaque qui reppose sur la vitesse de Ousseynou Niang. Encore sur le bon coup, Souleymane Aw réussi à distiller une passe décisive et ouvrir le chemin du troisiéme but à Dione Lopy (47e min). Malgré quelques excursions des Congolais dans la surface, le Sénégal tient bon et met définitivement les «Diablotins» en boite sur un tir croisé de l'intenable Ousseynou Niang (84e min).

La réduction du score de Racine Louemba (84e min) qui fait ressortir un manque de concentration noté dans les fins de rencontre, ne sera qu'anecdotique. Vice-champion lors de la derniére édition, le Sénégal enchaîne avec une trosiéme participation d'affilée à une phase finale de Coupe d'Afrique des nations U20. La prochaine édtion se jouera en février-mars 2019 au Niger.