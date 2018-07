Sénégal: Kaolack / Contre l'insalubrité montante et les inondations - Mariama Sarr lance «kaolack set wecc»

Le maire de la commune de Kaolack, Mariame Sarr, par ailleurs ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public, et les équipes communales et politiques qui l'accompagnent, ont lancé hier, dans le quartier des Abattoirs Ndangane, le nouveau concept «Kaolack Set Wecc».

Le maire de la commune de Kaolack, Mariame Sarr, par ailleurs ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public, et les équipes communales et politiques qui l'accompagnent, ont lancé hier, dans le quartier des Abattoirs Ndangane, le nouveau concept «Kaolack Set Wecc». Initiées dans le cadre une croisade plus incisive contre l'insalubrité grandissante et les inondations répétitives dans la commune de Kaolack, ces actions citoyennes de lutte pour la sauvegarde du système environnemental au sein des résidences kaolackoises vont se poursuivre jusqu'au 19 août prochain sur l'ensemble des 40 quartiers de la ville.

En effet, «Kaolack Set Wecc» est un prétexte pour mieux impliquer les populations locales et faire émerger un esprit de citoyenneté à leur sein. Il faut le dire, ce programme obéit à une volonté de la municipalité de développer une stratégie permanente de nettoiement et de ramassage des ordures dans les quartiers. Autrement dit, il s'agit de faire adopter une méthode de suivi large et absolue dans tous les coins visités afin de maintenir un environnement sain dans les habitations. Pour y arriver, un programme de sensibilisation est même prévu, il sera déroulé en direction des populations. Et ce, en marge des bilans partiels qui seront également tirés à chaque fin de campagne dans les différents groupes de quartiers ciblés.