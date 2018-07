Sénégal: Sédhiou / 30 poteaux cassés entre carrefour N'Diaye/Sitaba suite à une tornade - Les populations réclament la remise en service du courant

Les habitants des contrées du Pakao-Ouest, dans la commune de Diendé, ont fait face à la presse, avant-hier samedi, pour demander la remise en service des trente poteaux de la Société nationale de fourniture du courant électrique cassés le 27 juin dernier, suite à une tornade. Le coordonnateur des distributions régionales de la SENELEC rassure que l'équipe des techniciens est en route pour accéder à la requête de ces abonnés du Pakao et dans les meilleurs délais.

Les populations de plusieurs villages du Pakao-Ouest ont pris part, samedi dernier, à la conférence de presse organisée à Tourécounda, avec port de brassards rouges. Par ce rassemblement pacifique, suivi d'une déclaration, ils entendent ainsi exprimer leur colère à l'endroit de la SENELEC qui, selon eux, tarde à remplacer les poteaux électriques, une trentaine environ, cassés par la furie de la tornade du 27 juin dernier.

Fodé Dramé, l'un des organisateurs, a fait savoir que «des poteaux électriques, au nombre de 30, sont tombés et beaucoup sont cassés malheureusement, suite à la tornade qui a soufflé sur la région de Sédhiou et une bonne partie du Sénégal. Mais depuis, nous avons lancé, à cor et à cri, un appel pour que la SENELEC vienne remettre ses poteaux, en vain. Nous n'avons plus d'électricité et le préjudice est grand en cette période d'hivernage. Le poteau portant le transformateur électrique menace de tomber aussi».

L'absence de la fourniture d'électricité depuis un mois indispose le fonctionnement du poste de santé de Tourécounda qui polarise 15 villages. Le service de la maternité est plus affecté, selon Mme Baldé Mame Awa Diallo, la sage-femme de l'établissement. «Nous ne pouvons que nous associer au mal des populations car l'absence du courant affecte beaucoup la santé. Ici 90% des accouchements se font la nuit et imaginez cela sans électricité. Pour la stérilisation du matériel, nous faisons usage du gaz butane. C'est assez dur car le poste de santé de Tourécounda polarise, au moins, 15 villages, sans compter les accidentés et autres passants dans le besoin de soins sanitaire».

Ibrahima Baba Touré, un autre responsable de la manifestation ajoute que bien d'autres actions seront organisées jusqu'à ce que le courant soit rétabli.

Du côté de la SENELEC, Ousmane Diallo, le coordonnateur des services de distribution régionale rassure que «les travaux vont démarrer dès ce dimanche, (hier)» et le courant sera rétabli dans cette semaine. Ousmane Diallo qui était jusqu'alors chef du réseau à Ziguinchor et dont le dynamisme est communément reconnu par ses pairs informe qu' «il y a une entreprise qui est chargé de l'implantation de ces poteaux, avec un délai de deux ans. Mais, par trois fois, des poteaux sont tombés entre Carrefour Ndiaye, Salikégné, Tourécounda, Ida et Sitaba. Nous n'allons pas les attendre, face à l'urgence. Et, dès demain (hier dimanche) nos équipes seront sur le terrain pour remettre les poteaux et reprendre la fourniture de l'électricité».