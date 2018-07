Sénégal/Congo-Brazzaville: Réactions... réactions... réactions... - «L'adversaire ne nous a jamais mis en difficulté»

«La concentration nous a fait défaut à l'aller et encore au retour. L'adversaire ne nous a jamais mis en difficulté. J'ai dis à mes joueurs: «si l'adversaire joue en avançant, il faut verticaliser le jeu et éviter de jouer sur la largeur ou en retrait.»

YOUSSOUPHA DABO ENTRAINEUR DU SÉNÉGAL

«L'ADVERSAIRE NE NOUS A JAMAIS MIS EN DIFFICULTE»

«La concentration nous a fait défaut à l'aller et encore au retour. L'adversaire ne nous a jamais mis en difficulté. J'ai dis à mes joueurs: «si l'adversaire joue en avançant, il faut verticaliser le jeu et éviter de jouer sur la largeur ou en retrait.» On a pris le but en jouant dans la largeur, jusqu'à sortir le ballon en touche. C'est impardonnable. Avec une avance de deux buts à la mi-temps, je leur ai dis qu'à 2-1, l'adversaire va revenir dans le match et la pression va changer de camps. Il fallait donc tuer le match.»

SOULEYMAN MBOW, DEFENSEUR DES «LIONCEAUX»

«ON A REMPLI NOTRE CONTRAT»

«Un match de qualification n'est jamais facile. Mais il fallait appliquer les consignes du coach et avoir ce résultat. Au sortir du match contre l'Egypte, nous étions convaincus que nous allons remporter le match, retourner à la Can et remplir notre mission. Nous avons travaillé les coups de pieds arrêtés à l'entrainement. On a eu 100% de réussite. On a rempli notre contrat, malgré les consignes du coach qui nous avait demandé de ne pas encaisser de but. On peut dire que nous avions manqué de concentration, mais nous allons tout faire pour les améliorer.»

OUSSEYNOU CAVIN DIAGNE CAPITAINE DES «LIONCEAUX»

«ETRE UNIS POUR ALLER REMPORTER LA COUPE»

«C'est un moment de joie. Nous sommes très contents. Je vais peut-être jouer ma deuxiéme Coupe d'Afrique des nations incha-Allah. Le but pris à 5 min de la fin est un manque de concentration. Pour remporter la Coupe d'Afrique, nous demandons juste l'aide des Sénégalais. Il nous suffi d'être unis pour aller remporter la Coupe».