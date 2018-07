Ahmad Ahmad : Si on prend en compte qu'il s'agit d'un échec, il faut assumer Plus »

Se voulant plus clair, l'ancien Pm du président Wade a passé au peigne fin tous les secteurs. Sur la situation du pays, il dit constater «la montée des inquiétudes», après plusieurs années d'observation. Critiquant à cœur joie la gestion actuelle du pouvoir, il dira : «je vois les difficultés que beaucoup de familles éprouvent encore pour se nourrir correctement. Je constate la crise dans beaucoup de secteurs de la société. Je note les interpellations sur le recul des libertés publiques et le manque d'indépendance de la justice. J'entends la colère des étudiants, ainsi que celle de nombreux jeunes sans emploi et sans espoir». Ce qui est, à ses yeux, «simplement inacceptable pour le Sénégal, pour un pays qui a toujours été à l'avant-garde sur notre continent».

