Sénégal: Impact sociaux-économiques des conflits fonciers sur la population - Infrastructures et réformes administratives à problèmes

Pour des engagements non respectés, des réformes administratives initiées sans tenir compte des populations et des infrastructures qui nécessitent le déguerpissement de certains quartiers, les populations ont pris l'habitude de se défendre face à ce qu'elles conçoivent comme une forfaiture ou une mise à l'écart. De Diass en passant par Kounoune et la Cité Keur Yarakh de Bel Air, des collectifs se sont formés pour une dénonciation de situations issues de l'installation d'infrastructures ou d'une réforme administrative.

Amedine Gaye et Amadou Toumbou ont été tués en octobre 2011 lors d'affrontements entre les conseillers ruraux, partisans du projet d'octroi de 20 mille hectares des terres et le collectif de défense des terres de Fanaye. En juillet de la même année, Malick Ba est mort à Sangalkam dans des conditions similaires. Il est décédé lors d'une manifestation des jeunes de la Communauté rurale contre le découpage administratif de la localité décidé à l'époque par le régime libéral.

Bien qu'étant une propriété du domaine national, la terre est à l'origine de beaucoup de problèmes. L'Etat, les multinationales étrangères, les élus locaux, pour des projets, dépossèdent les populations de leur source de revenus et leurs habitations qui, même s'il n'est pas légalement aux yeux de la loi leur propriété, ont fini de l'être à cause du temps de gestion et la durabilité de ces populations sur les zones.

Dédommagées ou pas, relogées ou laissées à elles-mêmes, nombreuses sont les populations qui sont frustrées par un projet ou une initiative. Si ce n'est pas des projets d'infrastructures, c'est tout simplement pour des raisons politiques, qu'un découpage administratif est fait sans que la population ne soit consentante.

Si ce ne sont donc des révoltes avec comme résultat des pertes en vies humaines, c'est un quotidien complètement chamboulé. S'ils ne sont pas déplacées et recasées ailleurs avec comme conséquences, une vie de plusieurs années effacées, les populations restent confrontées à de nombreuses problèmes qui ont pour noms : spéculations foncières, pertes d'espaces cultivables, difficultés d'avoir des documents administratifs et absence d'infrastructures de base.

AIBD PERTURBE SES LOGEURS

Tout au début, ils ne croyaient pas à l'érection d'un aéroport dans leur zone. Les actuels nombreux mouvements des avions qui, de temps à autre, perturbent le calme du village n'étaient qu'un mirage. Mieux, les habitants de la commune de Diass rêvaient de cet aéroport dans l'espoir d'une amélioration des offres d'emplois à sa jeunesse.

Actuellement, la structure est fonctionnelle, mais la réalité est tout autre. A la place d'emplois pour les jeunes de la commune, le coordonnateur du collectif pour les intérêts de la commune de Diass, (un mouvement regroupant 17 villages impactés), Alioune Ndoye Faye, égraine un chapelet de doléances. «Tout ou presque de la quasi-totalité de ce qui a été retenu de l'étude d'impact environnemental et social du projet n'a pas été faite», regrette-t-il.

La plus grande conséquence est, ajoute-t-il, «les eaux de l'AIBD qui finissent leur course dans une canalisation du village occasionnant des inondations en cas de pluies, la chute de poteaux électriques qui logent le canal et le blocus de deux parties du village».

Son collègue Demba Seck renchérit, qu'il était convenu avec les autorités aéroportuaires de «construire des rétentions d'eau ce qui n'a pas été fait». A la place c'est la mairie de la localité qui est en train de construire un pont pour la circulation des habitants. Diass jadis, une localité paisible sur la route de Mbour fait face actuellement à une très grande spéculation foncière depuis l'arrivée de l'aéroport, indique Alioune Ndoye Faye.

« La spéculation foncière est devenue une réalité à Diass. Beaucoup de gens cherchent maintenant à disposer d'une maison à Diass ou d'un titre foncier. De ce fait, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes qui risquent à l'avenir d'avoir des répercussions négatives sur la commune», prévient-il.

L'expansion de projets envisagés dans une zone dite aéroportuaire est non conforme à la délibération initiale en 2001 qui confinait toutes les projets de l'aéroport sur un périmètre de 2601 hectares. Malheureusement regrette-t-il, «une nouvelle ville et une cité ont été envisagées par les autorités ce qui n'était pas prévu dans le projet initial de l'aéroport, devenant ainsi un handicap pour la commune».

L'accroissement des projets envisagés dans la commune est aussi à l'origine du déclassement d'une superficie de 718 hectares de la forêt classée de Diass. Avant l'installation de l'aéroport, nombreux sont les populations qui disposaient de terres cultivables. Depuis l'installation de la structure, l'agriculture n'est plus aussi praticable comme elle l'avait été d'antan.

Les terres sont dépossédées aux populations et selon Alioune Ndoye Faye, «le dédommagement ne suit pas». « L'Etat en indemnisant a soutenu que les terres sont du domaine national et en pareille situation, l'indemnisation ne prend en compte que les arbres forestiers. C'est pour cette raison que les agriculteurs n'ont pas reçu de sommes conséquentes », fustige-t-il.

Pour Alioune Ndoye Faye, la production de la mangue est moins rentable qu'elle n'était depuis que la zone aéroportuaire s'est installée dans leur localité.

Même si la spéculation foncière a pris de l'ampleur à Diass, le président du collectif des villages impactés dénonce une main basse sur des terres qui selon la délibération étaient destinées à d'autres fins. « 110 hectares ont été affectés à une usine de gros porteurs du temps du président Abdoulaye Wade. Mais, finalement, ce projet n'a pas eu lieu. A la place, on constate un partage des terres, alors que le périmètre en question devrait revenir à la commune». Le problème des terres à Diass est aussi la méconnaissance de la population de ce que sera la nouvelle ville annoncée en 2001 par le président Wade.

300 HA DE LA «NOUVELLE VILLE» FANTOME DE WADE

«Une superficie de 300 hectares a été délibérée en 2001, Le président Abdoulaye Wade disait à l'époque que c'était pour créer une nouvelle ville qui devrait être située entre la commune de Diass, la commune de Keur Moussa et la ville de Thiès. Le projet a été abandonné et la surface est barricadée sans que les populations ne sachent ce qui est réservé à cette partie de leur terroir», soutient Alioune Ndoye Faye. L'impact des projets sur les populations est aussi qu'elles sont mises devant le fait accompli justifiant très souvent leur manque d'adhésion. Pour Alioune Ndoye le pôle urbain de Daga Kholpa d'une superficie de 2870 hectares a été délibéré sans que les populations de Diass ne connaissent ses limites réelles.

RATTACHEMENT DE KOUNOUNE A BAMBILOR, UN CHOIX POLITIQUE IMPOPULAIRE

Malick Ba est mort en 2011 à Sangalkam suite à une manifestation contre le découpage administratif de la communauté rurale de Sangalkam. Les villages de Kounoune, Keur Ndiaye Lô, Cité Mbaba Guissé, Keur Daouda Sarr, Kounoune Ngalap sont depuis lors, rattachés à la commune de Bambilor. Un fait devenu insupportable pour les populations.

«Nous ne retournerons plus à Sangalkam et nous ne voulons plus dépendre de Bambilor», clame le coordonateur du collectif des cinq villages, Moussa Aw. Ce rattachement des villages à la commune de Bambilor a fait que les habitants des villages cités ci-dessus ne profitent pas totalement de leurs ressources soutient-il. L'éloignement de leur lieu de tutelle porte atteinte aux populations qui, pour se procurer des documents administratifs éprouvent des difficultés, souligne Moussa Aw. A cause de la dépendance née du découpage administratif, Kounoune et ses environs n'ont qu'un poste de santé qui est incapable de s'occuper de toute la population estimée à peu prés de 20.000 habitants ajoute-t-il.

La structure sanitaire ne dispose non plus d'ambulance et de sage femme, poursuit-il. Le secrétaire général et porte-parole de la coordination des villages, Ibrahima Ndoye, trouve pour sa part que le découpage fait à l'époque, ne visait qu'à affaiblir un adversaire politique (Oumar Guèye qui était à l'époque du Rewmi de Idrissa Seck, Ndlr) mais ne répondait à aucune continuité territoriale.

KOUNOUNE VEUT ETRE COMMUNE

Face aux incohérences notées dans le découpage du territoire et les inégalités constatées à travers les différentes collectivités locales du pays, le chef de l'Etat Macky Sall, avait estimé qu'il y'avait une nécessité d'apporter des corrections. Il l'avait annoncé lors de la conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité territoriale tenue le 9 juillet dernier, au Centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.

Pour les habitants des villages de Kounoune, Keur Ndiaye Lô, Cité Mbaba Guissé, Keur Daouda et Kounoune Ngalap, la correction de leur découpage ne sera ni de continuer à les rattacher à Bambilor encore moins de les retourner sous la tutelle de Sangalkam. Ibrahima Ndoye, trouve que «pour des intérêts purement électoralistes, les leaders politiques chercheront à les avoir sous la tutelle de leur commune». Cependant, précise-t-il, «la volonté des habitants reste une communalisation de Kounoune».

A son avis en termes de démographie, ils ne peuvent plus être dépendants. 5 villages et 18 cités sont dénombrés dans la zone. Pour la réparation d'un problème de découpage à l'image de celui de leur localité, Moussa Aw, invite le président de la République à ne pas se fier aux responsables politiques, mais d'être à l'écoute de la population. Pour Babacar Ndong, membre du comité, les populations sont unies par les liens géographiques, il n'y a plus quasiment de séparation entre les villages.

Mieux, justifiant la nécessité d'ériger Kounoune en commune, il évoque des liens de parenté entre les populations. Pour le chef de village de Kounoune, El Hadji Malick Samb, le rattachement successif à Rufisque, Sébikotane, Sangalkam et puis Bambilor ne peut plus continuer. Mieux, ajoute-t-il, Kounoune en tant que le plus ancien village Lebou doit abriter une commune. A signaler que les chefs des villages des zones concernées, luttent depuis certaines années pour cette communalisation de Kounoune. Le dossier a été remis à plusieurs autorités confient-ils. En attendant d'avoir une solution à leur problème, les membres du collectif disent porter leur combat sans alliance à aucune autorité politique.

CITE KEUR YARAKH, TENSION AUTOUR DU TRAIN EXPRESS REGIONAL (TER)

Installés dans leur cité depuis plus une vingtaine d'années, une dizaine de chef de familles, sont obligée de quitter les lieux pour les besoins des travaux du Train express régional (Ter). Une situation qui est à l'origine d'une tension dans la localité. Des manifestations de jeunes a débouché sur des arrestations.

Le coordonnateur du collectif des impactés de ladite cité, Mamadou Mbaye, dénonce le fait que le chantier avance sans que toutes les personnes impactées ne soit dédommagées. Dénonçant une mauvaise communication dans le dossier, Mamadou Mbaye disait lors d'une conférence de presse le 16 juillet que «seul, le dédommagement relatif au bâti, a été effectif. Le foncier n'est pas encore dédommagé». Les familles impactées ne sont pas encore déguerpies, mais elles craignent pour leur avenir. Leur responsable Mamadou Mbaye réclame des parcelles à l'image des impactés des autres quartiers. Le secrétaire général du collectif des impactés de cette cité, Amath Diouf s'insurge, quant à lui, sur le fait qu'aucune communication nécessaire n'a eu lieu entre les habitants de la cité et les autorités du TER.