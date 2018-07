Sénégal: Lutte / Drapeau Mame Boye Diao - Ameth Dème enfonce Bruce Lee et se relance

Cet accrochage va cependant tourner à l'avantage du Thiaroyois visiblement plus en jambe et vivace. Il ne tardera pas à l'exploiter en réussisant à tirer son adversaire vers le bas pour enchaîner par une ceinture. Mis sur les trois appuis, Brucee Lee tente de ressiter et échapper des griffes de Ameth Dème. Le Thiaroyois ne tarde pas à user de ses coups de poings ravageurs et finit par enfoncer son adversaire au sol. Cette victoire est synonyme de relance et même de réhabilitation pour ce lutteur considéré, il y a quelques saisons, comme un grand espoir du village de Thiaroye.

