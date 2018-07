Afrique: CAN U-20 Niger 2019 - Le Congo éliminé par le Sénégal

Les Diables rouges ont été sèchement battus, le 21 juillet à Dakar, 1-4 par les Lionceaux de la Teranga qui ont ainsi validé leur ticket pour le Niger.

Comme en 2017, les Diables rouges ne disputeront pas la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans qui se jouera du 2 au 17 février 2019 au Niger. La marche a été trop haute pour les juniors congolais devant les Lionceaux du Sénégal, en match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN. Tenus en échec 2-2, le 13 juillet à Brazzaville, il leur fallait à tour prix s'imposer pour changer la donne. Malheureusement sur le terrain, la réalité était autrement. Ce n'est pas surprenant, d'ailleurs.

En effet, depuis le match aller, l'équipe sénégalaise, mieux en jambe que celle du Congo, méritait mieux. Et chez elle à domicile, elle n'a pas laissé filer cette chance aux Diables rouges en associant la domination au réalisme. Après trente-cinq minutes de jeu, Youssouph Badji trouvait déjà le chemin des filets. Déjà à Brazzaville, c'est lui qui avait inscrit le second but sénégalais. Ousseynou Cavin Diagne l'a imité juste avant la pause.

Mais à la reprise, Dion Lopy va enterrer définitivement le maigre espoir qui restait chez les Diables rouges en inscrivant le troisième but à la 48e mn. L'addition a été très salée quand Ousseynou Niang a inscrit le quatrième but à la 78e. Le but de Racine Louamba à la 85e mn ne changera rien. Comme en 2017, le Congo est éliminé à cette étape de la compétition par une sélection ouest-africaine.

En 2016, en effet, le Congo avait fait jeu égal à Ouagadougou devant les Etalons juniors 1-1, concédant au match retour un nul de 2-2 qui ne lui avait pas permis d'être à la CAN 2017 alors qu'il était présent à celle de 2015 avant d'être éliminé lors du dernier match des poules par le Sénégal. C'était alors la deuxième phase finale du Congo depuis son sacre de 2007.

Outre le Sénégal, le Nigeria s'est qualifié en battant la Mauritanie 5-0. Au match aller, les deux équipes avaient fait jeu égal 1-1. L'Afrique du Sud a elle aussi validé sa qualification en dominant le Malawi 2-0 après un score de 0-0 à l'aller. Le Burkina Faso a éliminé le Gabon en le battant en aller et retour 1-0 puis 3-1. Le Burundi a écarté la Zambie en lui infligeant une défaite de 3-0 alors que les Zambiens avaient gagné à l'aller 1-0. Le Cameroun non plus ne sera au Niger, sorti par le Mali 0-3 après un nul de 1-1 à l'aller. Le dernier ticket se disputera entre le Bénin et le Ghana.