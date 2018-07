Gabon: Rendez-vous honoré pour la deuxième Edition du forum handicap Gabon avec ATACE HANDI

A l'initiative de l'entreprise sociale et adaptée, spécialisée dans la formation, l'accompagnement, la communication et le recrutement des personnes handicapées « ATACE HANDI », la tenue du 2eme Forum Handicap Gabon édition 2018 a eu lieu à la bibliothèque de l'Université Omar Bongo, sous le thème ; « Le Télétravail, une solution pour l'emploi des personnes handicapées ? ». Une table ronde était au programme.

Afin de trouver des solutions aux difficultés liées à l'employabilité des personnes vivant avec un handicap (PVH) dans notre pays, ATACE HANDI y met du sien une fois de plus, en organisant pour la deuxième fois consécutive, le Forum Handicap Gabon avec pour thématique cette année ; « Le Télétravail, une solution pour l'emploi des personnes handicapées ? ». Les échanges ont eu lieu à la bibliothèque de l'Université Omar Bongo, le Vendredi 20 Juillet 2018 dernier. Une rencontre ayant permis aux participants d'évoquer les tenants et aboutissants sur la question.

La deuxième édition s'est donc penchée sur le Télétravail qui se présente à court terme selon les experts, comme une solution idoine à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Les métiers du numérique et du digital, d'une part mais aussi l'artisanat sont les premiers d'une longue liste d'opportunités qui s'offrent aux personnes handicapées tel un véritable facilitateur pour résoudre la problématique de l'emploi dans ce groupe social.

Sur la même lancée, la 2eme édition vise à inviter l'Etat, les entreprises et les organismes internationaux à améliorer progressivement les moyens d'intégration des personnes handicapées. De créer une plateforme d'échanges entre les précités et les handicapées. Réfléchir ensemble et envisager sérieusement le télétravail comme une issue favorable pour l'insertion des personnes handicapées.

Aussi l'on retiendra de ce forum cette année, la valorisation de la responsabilité sociétale des entreprises, le recrutement d'une dizaine de personnes environ en situation de handicap et la création de nouveaux partenaires d'affaires dans la frange des personnes handicapées.

Différents intervenants et non des moindres, dont les représentants ; d'ATACE HANDI, l'ONE, le FNAS etc. y ont pris part à la table ronde, répartis en trois talks.

Les Coachs Rodrigue Mintsa et Sylvère Boussamba ont respectivement intervenu aux Talks 2 et 3 consacrés au développement personnel ainsi qu'a l'initiation aux métiers du numérique et du digital.