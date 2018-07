Gabon: LBV - Des consultations, soins, médicaments et vêtements pour tous au Samu Social.

Le Gabon ne participera pas à la prochaine CAN U-20 au Niger, la faute aux Burkinabés qui sont venus… Plus »

Etant l'œuvre d'un hospitalier, le SAMU SOCIAL obéit à des règles et devoirs ;« Le SAMU SOCIAL est le principal pourvoyeur de patients qui ne veulent pas aller à l'hôpital, ses personnes qui viennent chez nous, qui bénéficient des premiers traitements nous leur disons par la suite, c'est à l'hôpital que tout s'effectue au final. Et s'ils refusent toujours d'y aller malgré tous nos efforts, eh bien ils finiront malades chez les n'gangas ou les pasteurs qui les manipuleront », a conclu Dr, Yaba Wenceslas.

« Nous avons décidé depuis deux mois de faire un service social de traitements ici au siège, déjà parce que c'est plus grand et on arrive à recevoir huit cent personnes sans trop de complications, mais surtout parce qu'il y'a maintenant une grande adhésion du personnel médical. Il y'a trois grands professeurs ici, une trentaine de médecins toutes spécialités confondues qui prennent en charge toutes nos mamans, nos papas, nos sœurs et frères que vous voyez là », a indiqué le coordonnateur du Samu social Dr, Yaba Wenceslas.

