Afrique: Eliminatoire CAN U-20 Niger 2019 - Les gabonais n'y seront pas !

En première période les jeunes poulains d'Anicet YALA étaient pourtant très en jambe, normal vu l'enjeu de la rencontre. Mais ils ont longtemps butté sur une défense solide, qui lors du match aller avait concédé un pénalty que les Panthéraux n'avaient pas réussi à convertir. Tout devait se jouer au match retour, mais le stade Monédan n'a pas vibré, au contraire, les supporters ont tous été surpris en deuxième période avec le but inscrit par l'attaquant burkinabé, Tapsoba Fessal à la 64e minute. Douche froide pour les Gabonais. Malgré la détermination des Panthéraux, rien ne changera au marquoir. La défaite était là, mais l'élimination surtout pour tous ces jeunes qui avaient donnés de bons espoirs après avoir éliminé le Togo et la Côte d'Ivoire lors des précédents tours.

Un but à zéro c'est le score final. Un goût amer au coup de sifflet final pour les nombreux supporters venus soutenir nos Panthéraux. En effet, après avoir été battus au match aller à Ouagadougou sur la marque de (3-1), les U-20 se devaient de rattraper leur retard en battant les Etalons U-20 au moins (2-0), ce qui ouvrait les portes pour la phase final de la CAN qui se déroulera au Niger en 2019. Mais ils n'y sont pas parvenus.

Le Gabon ne participera pas à la prochaine CAN U-20 au Niger, la faute aux Burkinabés qui sont venus s'imposer (0-1) en terre gabonaise ce weekend contre les Panthéraux. Cette défaite vient annihiler les espoirs des U-20 pourtant arrivés au dernier tour de ces éliminatoires après avoir sorti le Togo et la redoutable équipe de Côte d'Ivoire aux tours précédents.

