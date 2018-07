Afrique de l'Est: COSAFA U17 (q) - L'Angola, déjà en demies, et le Malawi s'amusent !

Fin de la deuxième journée de matchs de groupes au tournoi qualificatif pour la CAN U17, Tanzanie 2019 du COSAFA (Conseil des fédérations de football d'Afrique australe). Le groupe C était en action et le Malawi et l'Angola se sont régalés devant leurs adversaires du jour.

En première rencontre, le Malawi était face au Zimbawe. Comme l'année dernière, les jeunes Flames se sont largement imposés 5-0 avec un doublé de Patrick Mwaungulu, élu Homme du match. Mbalaka, Mtoso et Mitole ont également marqué.

Du spectacle également dans le deuxième match avec la victoire éclatante de l'Angola 4-0 devant Eswatini (ex Swaziland). Zito Luvumbo avec un doublé, Domingo et Jose Cabingano ont régalé le public. Les Palanquinhas negras sont ainsi la première formation à valider son ticket pour le dernier carré.

Début mardi des derniers match de la phase de groupes du tournoi. On connaitra ainsi de nouveaux demi-finalistes dans le groupe A à l'issue de Namibie - Botswana et Seychelles - Ile Maurice. Et dans le groupe B avec Lesotho - Mozambique et Afrique du Sud - Zambie.

En attendant, le point sur les résultats et classements dans tous les groupes.

Résultats et Classements

Groupe A

Namibie 8 Seychelles 3

Ile Maurice 0 Botswana 1

Botswana 2 Seychelles 1

Ile Maurice 1 Namibie 0

Class: 1. Botswana 6 pts +2, 2. Namibie 3 pts +4, 3. Ile Maurice 3 pt, Seychelles 0 pt -6

Groupe B

Zambie 0 Mozambique 0

Lesotho 0 Afrique du Sud 0

Mozambique 1 Afrique du Sud 4

Zambie 1 Lesotho 0

Class: 1. Zambie 4 pts +1, 2. Afrique du Sud 4 pts +3, 3. Lesotho 1 pts -1, 4. Mozambique 1 pts -3

Groupe C

Angola 1 Malawi 0

Swaziland 3 Zimbabwe 2

Malawi 5 Zimbabwe 0

Angola 4 Swaziland 0

Class: 1. Angola 6 pts +5, 2. Malawi 3 pts +4, 3. Swaziland 3 pts -2, 4. Zimbabwe 0 pt -6