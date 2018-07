Algérie: JAJ-2018 (5eJ) - Les nageurs et les escrimeurs se distinguent, les gymnastes confirment

ALGER - Les nageurs et les escrimeurs algériens se sont distingués lors de la 5e journée des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), en récoltant 4 nouvelles médailles d'or étoffant la moisson algérienne qui s'élève désormais à 20 breloques en vermeil.

Cette 5e journée des JAJ-2018 a également été marquée par la consécration de la sélection nationale de gymnastique qui a remporté quatre nouvelles médailles (2 or et 2 argent), grâce aux équipes féminine et masculine de Tumbling qui ont créé la surprise en décrochant la première place du podium des épreuves par équipes.

A l'issue de la quatrième journée de gymnastique, le total de la récolte algérienne s'élève à 23 médailles dont 12 en gymnastique artistique (3or, 3 argent et 6 bronze), sept en Aérobic (2 or, 4 argent et 1 bronze) et quatre en trampoline et Tumbling (2 or et 2 argent).

En escrime, les Algériens avec une moisson de 8 médailles (2 or, 6 bronze), ont dominé les épreuves de la 1ere journée, disputées dimanche au Centre féminin de Ben Aknoun (Alger). Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Léa Racha Malek (épée) et Sonia Zeboudj (fleuret), alors que les médailles de bronze ont été l'œuvre de Nizar Dekkar et Belsem Bounaceur en sabre masculin, Nihal Guemmar et Meriem Mebarki en fleuret féminin, Yousra Zeboudj et Meroua Gueham en épée féminine.

A la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, les nageurs algériens se sont également distingués en décrochant 4 médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze). Abdellah Ardjoune sur 100m dos et Moncef Belamane qui battu le record des JAJ du 100m brasse avec un chrono de (1:03.77) ont survolé les finales de leurs spécialités respectives.

En sports collectifs, les sélections algériennes de volley-ball, filles et garçons, ont raté la qualification pour la finale de du tournoi des JAJ-2018 en s'inclinant, respectivement, face à l'Egypte et le Nigeria sur les mêmes scores de 3 sets à 0.

Les garçons joueront le match pour la médaille de bronze face à la Tunisie, mardi, alors que les filles affronteront la RD Congo lundi.

En basket-ball 3x3, les Algériens ont terminé au pied du podium de même que leurs homologues féminines.

Après cinq journées de compétition, l'Algérie a occupe provisoirement la 2e place du classement générale avec une moisson 71 médailles (20 or, 21 argent, 30 bronze).