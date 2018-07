Algérie: JAJ-2018/Escrime - Les Algériens dominent la 1e journée avec 8 médailles

ALGER - Une éclipse totale de la lune, la plus longue du 21ème siècle avec une durée de 103… Plus »

Les épreuves individuelles d'escrime se poursuivent, lundi, avec le déroulement des tableaux du fleuret masculin, de l'épée masculine et du sabre féminin, alors que les épreuves par équipes sont prévues mardi et mercredi.

"Nous avons une équipe qui a travaillé très dure durant toute la saison et ces médailles viennent récompenser les sacrifices des athlètes", a déclaré Bernaoui à l'APS, soulignant que les escrimeuses sacrées ce dimanche ont évolué face à des adversaires plus âgées qu'elles.

Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Léa Racha Malek (épée) et Sonia Zeboudj (fleuret), alors que les médailles de bronze ont été l'œuvre de Nizar Dekkar et Belsem Bounaceur en sabre masculin, Nihal Guemmar et Meriem Mebarki en fleuret féminin, Yousra Zeboudj et Meroua Gueham en épée féminine.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.