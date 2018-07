Algérie: L'intérêt accordé depuis 1999 à la communauté nationale établie à l'étranger souligné à Constantine

ALGER - Une éclipse totale de la lune, la plus longue du 21ème siècle avec une durée de 103… Plus »

Des visites similaires ont été effectuées la semaine dernière par la même commission dans l'aéroport d'Oran et le port de Mostaganem, a-t-on rappelé, précisant que les membres de cette commission feront lundi le déplacement dans l'aéroport et le port d'Annaba pour s'enquérir des conditions d'accueil de la communauté nationale établie à l'étranger.

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Emigration de l'APN qui a eu à s'entretenir avec les responsables de l'aéroport de Constantine, des Douanes et de la police des frontières sur le dispositif de facilitation d'accueil mis en place pour la saison estivale, a accueilli à l'aéroport Mohamed Boudiaf des concitoyens en provenance de Lyon et Paris (France).

