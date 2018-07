Algérie: M'sila - La protection du site archéologie Kalâa des Béni Hammad vivement demandée

ALGER - Une éclipse totale de la lune, la plus longue du 21ème siècle avec une durée de 103… Plus »

Kalâa des Béni Hammad fut abandonnée en 1090 sous la menace de l'invasion hilalienne et constitue un des complexes monumentaux les plus intéressants et les plus précisément datés de la civilisation islamique.

En attendant la levée du gel sur ce projet, le secteur local de la culture œuvre à animer "Kalâa de Beni Hammad" à travers l'organisation de manifestations culturelles et artistiques sur ce site, implanté dans une région montagneuse caractérisée par sa fraicheur et la présence de multiples sources d'eau.

