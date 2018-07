Congo-Kinshasa: Les Nations Unies et le peuple congolais rendent hommage à Nelson Mandela

communiqué de presse

Kinshasa, RD Congo, 19 juillet 2018- Le mercredi 18 juillet 2018, jour de naissance de Nelson Mandela, les Nations Unies (MONUSCO, ONU Femmes, ONU Sida, OMS, UNFPA, Unicef et UNESCO) se sont jointes à la Fondation Mandela, au Gouvernement de la RDC, à l'Ambassade sud-africaine, et à bien d'autres institutions publiques et privées tant nationales qu'étrangères, pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres, afin de commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée.

A Kinshasa, elles étaient près de 1000 personnes qui se sont rassemblées sur le site de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, à passer 67 minutes de leur temps pour servir les autres et le bien public, en souvenir des 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain, qui aurait eu 100 ans cette année.

Pour manifester un geste de cœur et marquer cet événement, plusieurs activités, qui vont se poursuivre jusqu'au mois de novembre 2018, ont été réalisées. Des dizaines de jeunes volontaires, des éléments de contingents de la MONUSCO composés des Ghanéens, Uruguayens, Sud-africains et de la police égyptienne ont effectué des travaux de nettoyage et d'assainissement de l'hôpital. Un service public de consultation médicale ainsi que la distribution gratuite des repas ont été rendus.

Lors des cérémonies commémoratives de cette Journée, sur place à l'hôpital Saint-Joseph, plusieurs hauts responsables de l'ONU, de l'Ambassade Sud-Africaine, des Organisations Non gouvernementales, des sociétés, des entreprises publiques et privées ont appelé tous les individus de la planète à prendre exemple sur les sacrifices consentis en faveur du bien commun par le leader sud-africain, décédé en 2013.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, M. David Gressly, a livré le message d'Antonio Guterres, "encourageant le monde à poursuivre le combat pour l'égalité, la dignité et la justice avec le même dévouement dont Nelson Mandela a fait la preuve tout au long de sa vie". " Nelson Mandela incarnait les valeurs les plus élevées des Nations Unies. Cent ans après sa naissance, son exemple de courage et de compassion continue d'inspirer le monde entier".

Au nom du Médecin Directeur de l'Hôpital Saint-Joseph, et à celui de son Comité de gestion, Dr. Zola Ngindu, Directeur médical, a dit merci à la Fondation Mandela et tous les partenaires réunis "pour la juste cause" et pour ce qu'ils font pour cet hôpital et surtout la population qu'il dessert en matière des soins. « Ensemble avec la Fondation Mandela, agissons, inspirons le changement, faisons de chaque jour, un jour Mandela » a-t-il exhorté.

Créé en 1987 par le feu Cardinal Malula,l'hôpital Saint-Joseph compte aujourd'hui 300 lits et utilise 473 agents médicaux, paramédicaux et administratifs. Il a développé et intensifié ses activités dans quatre domaines principaux de la médecine à savoir : la médecine interne, la pédiatrie, le service de gynéco-obstétrique, le service de chirurgie. L'hôpital est confronté à de nombreux défis, et appelle à la résolution urgente des besoins diversifiés, qui sont ; la construction d'une nouvelle salle de pédiatrie, le renforcement de la distribution d'eau (renforcement de la tuyauterie), le vidange et la construction de nouvelles fosses septiques ; une subvention pour les malades insolvables.