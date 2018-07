Congo-Kinshasa: Une simulation pour renforcer les capacités à la prison de Kananga

communiqué de presse

Kananga, le 20 juillet 2018 - L'unité pénitentiaire de la MONUSCO à Kananga a effectué avec ses partenaires une simulation de mutinerie, de prise d'otage et d'évacuation à la prison centrale de Kananga.

Tout le personnel d'encadrement, de sécurité et d'intervention de la prison centrale de Kananga ont été mobilisé pour cet exercice qui vise le renforcement des capacités professionnelles desdits personnels comme mentionné dans la mise en œuvre du plan de contingence validé le 08 Juin dernier par l'autorité provincial en charge de l'espace carcéral.

Le scenario de cet exercice est parti d'un manque de vivres depuis 06 mois dans la prison. Ainsi, un groupe de détenus désespéré et visiblement déterminé à en découdre avec les responsables de la prison a fini par prendre en otage le cuisinier en chef et réussi à l'introduire dans le dortoir dudit quartier bloquant tout accès et scandant des cris hostiles le rendant de plus en plus menaçant.

Le directeur adjoint de la prison en l'absence du titulaire, dépassé par le cours des évènements va informer le chef de division, lancer l'alerte de mobilisation de tout le personnel d'encadrement et activer le plan de contingence afin de rétablir l'ordre au plus vite.

Dans un bruit terrible émis par les plastrons, les participants mis dans une situation de quasi réalité sont passés à l'action. Outiller de sifflets, de plots de délimitation, d'un brancard, de 06 boucliers et de 12 matraques, l'intervention de la troupe déjà mobilisée qui après des bonds en courses a abordé la situation avec les gestes et techniques de pénétration réussissant à travers une charge et un refoulement intérieur des meneurs, la soustraction de l'otage suivi du décrochage ayant permis aux surveillants de prendre la relève et procéder au dégagement des détenus du dortoir assiégé.

Les surveillants, sous la supervision du Directeur adjoint ont ensuite fait rétablir l'ordre dans la détention tout en prenant soin d'isoler les meneurs avec l'assistance des policiers commis à la sécurité de la prison. Tout ceci s'est déroulé.

Cet exercice de simulation organisée par l'unité pénitentiaire de la MONUSCO à la prison centrale de Kananga a permis selon Valentin Djossou en charge de cette unité « d'expérimenter la capacité opérationnelle des personnels pénitentiaires et d'implémenter le plan d'action de la Prison Security Task Force qui recommande l'activation du plan de contingence pour la gestion des incidents à grande échelle impliquant les responsables politico-administratives et judiciaires à divers niveaux. »