Nigeria: Les auteurs de l'enlèvement des lycéennes capturés

La police du Nigeria a annoncé, vendredi, avoir arrêté plusieurs combattants de Boko Haram, ravisseurs en 2014 de plus de 276 élèves de la ville de Chibok et commanditaires de plus de cinquante attentats suicides.

Selon Damian Chukwu, le commissaire de police en charge de l'opération dans la ville de Maiduguri, dans le nord du pays, ancienne base de Boko Haram, les huit hommes concernés font partie d'un groupe de vingt-deux combattants arrêtés au cours des deux dernières semaines. L'un des hommes, âgé de 23 ans, « a avoué être l'un des commandants de Boko Haram qui a coordonné et dirigé l'enlèvement des filles de Chibok », a précisé le commissaire de police.

Rappelons que c'est en février dernier que le procès des membres présumés de Boko Haram a été rouvert. Les premières auditions de 1 669 suspects avaient démarré en octobre 2017. Une partie des suspects avait été relâchée rapidement. Cinquante d'entre-deux ont déjà été condamnés alors que plus de sept cents prévenus doivent encore comparaitre.

Les premières sanctions étaient tombées, notamment pour un membre du groupe terroriste qui avait participé à l'enlèvement des jeunes filles de Chibock. Haruna Yahaya, 35 ans, a été condamné à quinze ans de prison pour avoir participé à l'enlèvement des jeunes filles de Chibok.

En 2014, quelque 2 000 filles et garçons avaient été enlevés par Boko Haram, avec de nombreux esclaves, combattants et même des kamikazes, selon Amnesty International. Ce kidnapping avait entrainé une grande vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Une tragédie qui avait attiré l'attention plus d'un, avec des actions menées par de célébrités et personnalités comme l'ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama qui s'était jointe à une campagne intitulée : «Ramener nos filles/ Bring Back our girls».

Plus de 20 000 personnes ont été tuées et environ 2,3 millions de personnes déplacées depuis que Boko Haram a commencé sa campagne armée en 2009.