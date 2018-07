Togo: Romao s'allie avec Reims pour deux saisons

c'est un joueur qui allie une grande expérience du très haut niveau, un temps de jeu très conséquent chaque saison et une mentalité de gagneur", réagissait le président du Stade rémois qui est bien ravi d'obtenir la signature d'un leader qui fut dans différents clubs où il est passé un titulaire incontesté et un capitaine.

Jacques Alaixys Romao signe son retour en Ligue 1 de France. Et ceci en passant par la porte du Stade de Reims. Parti de la Ligue 1 de France en 2016 pour la Grèce et l'Olympiakos, le milieu défensif togolais a signé avec le club rémois, promu en Ligue 1 au terme de la saison écoulée, un contrat de deux ans.

