Sénégal: Un officiel liste les prélables à l'émergence économique

Il a, sur cette base, invité les acteurs de l'économie à s'orienter vers les secteurs porteurs de croissance et d'exportation, pour accroitre le niveau d'investissement et "promouvoir une industrialisation inclusive et équitable ".

"Cette rencontre constitue une opportunité de partager les réflexions et initiatives allant dans le sens de renforcer nos performances économiques, gage d'un développement solide, stable et d'une cohérence sociale", a souligné M. Niang.

Il participait notamment à un atelier de concertation regroupant des membres de la Direction générale de la planification et de la politique économique (DGPPE) et des membres du secteur.

Dakar — "Gagner le pari de l'émergence" économique du Sénégal à l'horizon 2015 passe par le "renforcement du capital humain", le "relèvement" de la productivité et une "gouvernance transparente", a soutenu lundi à Dakar, Bassirou Samba Niang, secrétaire général du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

