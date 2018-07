Ile Maurice: Pêche à l'ourite - La saison de fermeture confirmée

Il refait parler de lui... La voiture de fonction du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir… Plus »

D'autre part, pour Maurice, le ministre Prem Koonjoo a affirmé que la fermeture de la pêche à l'intérieur du lagon était aussi à l'étude. L'état des lagons est préoccupant. Son ministère et le gouvernement planchera sur la question après les Jeux des îles de l'océan Indien, d'après le ministre de tutelle. Soit dans au moins un an...

«Nous avons pu sauver l'ourite de Rodrigues et le business des pêcheurs avec la fermeture de pêche. Nous verrons si nous pouvons l'étendre aux crabes et aux langoustes par exemple. Le but étant de préserver aussi bien l'espèce que la pêche commerciale», commente Richard Payendee. «Nous allons nous appuyer sur l'expérience que nous avons déjà.»

A Rodrigues, entre 2018 et 2019 la pêche à l'ourite sera fermée deux fois. La première fermeture aura lieu du 9 août au 10 octobre et la deuxième en février 2019, a affirmé le commissaire de l'environnement Richard Payendee. D'autres fermetures ne sont pas à écarter, l'Assemblée régionale de Rodrigues s'y penche, à la demande du commissaire pour l'environnement.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.