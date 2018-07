Mali: Présidentielle malienne - La SG de l'OIF appelle à "un climat de confiance"

Michaëlle Jean, qui "suit avec une très grande attention le déroulement du processus électoral au Mali", exhorte selon le communiqué "l'ensemble des parties prenantes à maintenir une démarche inclusive et consensuelle autour du seul fichier dûment validé par le comité national d'audit avec le concours technique de l'OIF, et capable de garantir un processus électoral crédible".

Elle assure que l'OIF "reste résolument engagée et disponible pour continuer d'apporter son appui à la tenue de cette élection présidentielle, qui marque une étape décisive dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Mali".

"J'encourage ainsi toutes les parties prenantes, la classe politique et les institutions en charge des élections, à œuvrer en faveur d'un climat de confiance pour un processus électoral consensuel et transparent", déclare-t-elle dans des propos rapportés par le communiqué.

