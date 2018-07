Si rien n'est fait, il ne serait pas surprenant de voir Soumaïla Cissé contester les résultats du scrutin si toutefois il est annoncé perdant. Et pour un Mali, déjà fragilisé par l'action des groupes terroristes, toute contestation des résultats du scrutin ne peut qu'être préjudiciable à la stabilité du pays et de la sous-région.

En attendant, l'Union européenne (UE), la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine (UA) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui ont déployé des centaines d'observateurs au Mali gagneraient au moins à exiger du DGE, leur accès aux centres de compilations des résultats. Au cas contraire, la communauté internationale risque de se faire complice (involontaire) de la « tentative de fraude en perspective » que le camp de l'opposant dénonce à cor et à cri.

Qu'à cela ne tienne, avec une telle précision dans les chiffres que donne le directeur de campagne du candidat de l'Union pour la république et la démocratie (URD), la balle est dans le camp du Directeur général de l'élection (DGE), Siaka Sangaré, son équipe et l'AGTIC qui doivent montrer patte blanche.

Et comme chat échaudé craint l'eau froide, Soumaïla qui a d'abord contesté les résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2013 qui l'a opposé au président-candidat Ibrahim Boubacar Keïta, avant de les reconnaître, est dans cette même posture de méfiance. Quand il est difficile de différencier les premiers responsables des administrations chargées d'organiser les élections avec les militants du parti au pouvoir, il est de bonne guerre que les opposants qui ont été, pour la plupart, des ex-artisans du pouvoir se méfient de leur impartialité.

Cette accusation, démentie sur le bout des lèvres, vient comme, à chaque élection et dans la quasi-totalité des Etats africains, poser la question de la transparence des consultations électorales. Pour paraphraser l'un des anciens chefs d'Etat du continent, il est incompréhensible d'organiser des élections et de les perdre.

Pour ce « fichier parallèle » qui compterait également des doublons de plus de 275 000 « voix fictives », la coalition de celui qui était 2e aux dernières élections de 2013 refuserait d'aller aux élections. Le potentiel cas de fraude qui s'élèverait à 1 241 547 voix qu'a annoncé Tiébilé Dramé, a mis en branle la classe politique malienne et même la communauté internationale. Pas même la création d'un « cadre de concertation » réunissant les services spécialisés de l'Etat, les observateurs et les experts de tous les 24 candidats à la présidentielle qui le souhaitent, annoncée par le Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, n'a pu dissiper les craintes et doutes.

