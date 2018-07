Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

La question peut paraître incongrue mais pas saugrenue, quand on sait que le président tchadien, Idriss Deby Itno, a usé de cet argument pour se poser comme homme indispensable pour la sécurité de la région et même de celle des Occidentaux.

Cela dit, il faut ajouter la fracture socio-économique entre le Nord et le Sud du pays. Il en résulte une évidente complicité entre populations et djihadistes, que l'armée nigériane minée par la corruption ne parvient pas à détricoter.

A cela, il faut sans doute ajouter les dissensions internes entre armées agissant sur le même théâtre d'opération, que les spadassins de Shekau ne ratent pas l'occasion d'exploiter. Mais comme l'on peut s'en douter, au-delà de ces causes conjoncturelles liées à l'environnement international, la résilience de la secte islamiste obéit à des motifs beaucoup plus structurels.

La question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi les armées nigériane, camerounaise, nigérienne et tchadienne en lutte contre cette hydre, n'arrivent pas à lui porter l'estocade. Comme facteur explicatif conjoncturel, l'on peut avancer le déclin de l'EI en Irak et en Syrie dont les conséquences redoutées sont, entre autres, l'afflux des combattants dans certaines régions au Sud du Sahara.

Alors que l'on croyait le monstre touché mortellement au flanc, la secte islamique Boko Haram dont les incursions dans le Bassin du lac Tchad ont provoqué la mort de plus de 20 000 personnes et contraint à l'exil plus de 2,6 millions d'autres, reprend du poil de la bête.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.