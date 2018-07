Ile Maurice: Elections villageoises  - Séquestrations, intimidations et corruption : tous les coups sont permis

Il refait parler de lui... La voiture de fonction du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir… Plus »

Il y a aussi des cas plus extrêmes. «Sa kan parti la trouvé ki enn so bann mam kapav van li.» Le parti n'hésite pas à payer plusieurs milliers de roupies pour envoyer un de ses membres à l'étranger afin que la partie adverse n'ait pas du tout contact avec le conseiller. «Je connais des personnes qui sont déjà parties à La Réunion pour qu'elles ne soient pas tentées de changer de bord.»

Me li osi bazé lor konfians.» Ce n'est que 15 minutes avant les élections ou carrément après avoir voté qu'ils peuvent passer leurs appels. Qui plus est, les conseillers se font escorter le jour des élections. «Tou bann dimounn dan mem parti al dan enn sel transpor ek rant ensam.»

Des conseillers de Rivière-du-Rempart et Moka racontent. Le plus récent cas de «séquestration» remonte à 2016, lors des élections présidentielles dans le conseil de district de Rivière-du-Rempart.

