Congo-Kinshasa: MLC - Bemba ce mercredi à Kinshasa !

A cet effet, souligne Eve Bazaiba, le MLC invite toute la congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, à lui réserver accueil digne d'un héros. On rappelle que Jean-Pierre Bemba a passé années en dehors du territoire national. Sorti clandestinement Kinshasa en avril 2007, après un transit à l'ambassade d'Afrique Sud, où il avait trouvé refuge après la défaite de ses troupes face celles du gouvernement, en mars de la même année, à la suite contestations violentes des résultats de l'élection présidentielle novembre 2006 (second tour), il s'était fait arrêter peu après Belgique, sur pied d'un mandat d'arrêter émis à l'époque par Procureur Moreno Ocampo de la Cour Pénale Internationale.

Tous ont salué la grande nouvelle tant attendue par de nombreux militantes et militants du parti ainsi que des millions de Congolaises et Congolais depuis son acquittement à la CPI, dans l'affaire de crimes de guerre et crimes contre l' commis par ses troupes, en 2002, en République Centrafricaine.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.