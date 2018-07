Congo-Kinshasa: Insécurité à Kinshasa - Le siège de la DC de Diomi Ndongala pillé !

Alors que son leader croupit en prison depuis 2012, et des voix s'élèvent pour exiger sa relaxation pour des raisons de santé, le siège du parti d'Eugène Diomi Ndongola « Démocratie Chrétienne (DC) a été victime de cambriolage ou mieux de pillage dans la nuit de dimanche 22 à lundi 23 juillet 2018.

Situé sur l'avenue Kasa-vubu n°7945, dans la commune de Bandalungwa, le siège de la DC vient d'être vandalisé par des inconnus identifiés qui y ont fait l'intrusion dans la nuit, et emporté les biens de valeur trouvés sur les lieux, indique le communiqué parti rendu public hier lundi. Des ordinateurs, imprimantes, registres, cartes de membres, fiches d'adhésion au parti... bref, les biens de valeur ont été emportés par des assaillants.

Par ailleurs, le secrétaire général de la Démocratie Chrétienne Kasongo Magloire qui dénonce cet acte de cambriolage du siège du par des inconnus, renseigne que ces derniers ont commencé par le portail de la parcelle puis les fenêtres des bureaux afin d' accès à l'intérieur pour mieux opérer.

Hormis les ordinateurs et imprimantes, cartes de membres et d'adhésion, on signale dans le communiqué que les inciviques se aussi emparés des archives du parti. Ce qui pousse à s'interroger la vraie motivation de leur action. Me Kasongo Magloire dit déposé une plainte contre inconnus auprès des autorités dès le lendemain du cambriolage.

Pour les observateurs, cet acte mené contre un parti de l' alors qu'on est en plein processus de dépôt des candidatures, avec prime celle à la présidentielle dont le début est prévu pour mercredi 25 juillet, ne rassure pas quant au bon déroulement scrutins. En plus, cela présage une campagne électorale où les auront tout à dire, et les autres rien à dire.

Il est temps que les autorités aussi bien nationales que mettent toutes les batteries en marche afin de faire la lumière cette ténébreuse attaque du siège d'un parti politique en période de préparation des candidatures où des leaders peaufinent également des stratégies pour faire passer leurs en vue d'obtenir l'adhésion et la sympathie des électeurs.

On rappelle que des attaques contre les partis de l'opposition multiplient de plus en plus tant à Kinshasa qu'à l'arrière-pays.

L'UDPS/Tshisekedi à Kinshasa, l'UNADEF de Christian Mwando et de Gabriel Kyungu à Lubumbashi ont été victimes de vandalisme pillages à leurs sièges.