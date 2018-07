Rwanda: Kigali se rapproche de Pékin et s'éloigne de l'Ouest

Et bien avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football en Russie, Paul Kagame a été vu aux cotés de Vladimir Poutine au Kremlin. Pour certains, comme le journaliste Robert Mugabe "l'Ouest ne peut plus patienter devant ce régime dictatorial de Kagame qui mate l'opposition et la liberté de la presse. Mais encore je me dis que son régime a réalisé qu'il a perdu un allié, et qu'il se dit que s'associer aux BRICS serait idéal", en ajoutant que tous ces événements marquent une rupture dans la politique étrangère du Rwanda qui semble selon lui tourner le dos à un bloc pour embrasser un autre.

"Kagame est assez clairvoyant. Il sait travailler avec l'Ouest, se repose à l'Est, et son bureau est à Kigali", disait une journaliste critique du pouvoir rwandais à la DW lors d'une récente interview sur la politique étrangère du Rwanda.

