Congo-Kinshasa: La coalition de l'opposition répond au président Joseph Kabila

C'était hier lundi dans la salle de la paroisse Notre-Dame-de-Fatima à Kinshasa. Ils étaient tous là : Pierre Lumbi pour la plateforme Ensemble pour le changement, Jean-Marc Kabund pour l'UDPS, Eve Bazaiba pour le MLC, Baudouin Mayo pour l'UNC, Martin Fayulu pour la Dynamique de l'opposition. Tous ces partis et regroupements de l'opposition se sont inscrits en faux contre le discours-bilan prononcé par le président Joseph Kabila jeudi dernier devant les deux chambres du parlement réunies en congrès.

« Ce discours confirme que M. Kabila est indubitablement dans la logique du coup de force, après avoir instrumentalisé toutes les institutions de la République. » Dans la déclaration lue par Delly Sesanga, le secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le Changement, l'opposition accuse le président Kabila de « tirer cyniquement de sa gestion chaotique » un bilan personnel de réussite et une autosatisfaction qui contrastent avec la misère dans laquelle croupissent des millions de Congolais.

Les signataires de la déclaration rejettent également tout processus électoral conduit de manière unilatérale et basé sur la fraude ou organisé en violation des droits de l'homme. Ils exigent aussi le retrait de la machine à voter et demandent l'application des mesures de décrispation politique : « Le retour en homme libre et en toute sécurité de Moïse Katumbi » et la « libération des prisonniers et détenus politiques ».

L'opposition considère en tout cas que Joseph Kabila a perdu toute légitimité pour engager la nation congolaise. « Kabila est désormais le mal congolais », conclut la déclaration de l'opposition.

La coalition de l'opposition promet des actions communes avec le peuple pour imposer le respect de la Constitution et l'avènement de l'alternance démocratique. La même opposition lance un appel à l'Union africaine, à la Sadec et à la CIRGL de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la paix et la stabilité de la RDC.