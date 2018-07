Ile Maurice: Cerf - Suivez les chasseurs...

Il refait parler de lui... La voiture de fonction du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir… Plus »

Si le cerf est blessé, un piquet rouge est utilisé. Si le chasseur est de foi musulmane, il peut avoir recours à un rituel Halal. Les bêtes abattues sont également taguées immédiatement pour en connaître la provenance et un rangement plus facile.

Un tir retentit. Puis un autre. Au total, une vingtaine de tirs résonnent. Tous les cerfs ne sont pas abattus, expliquent les chasseurs. Les mâles et ceux faisant plus de 32 pouces sont privilégiés.

Soudain, des aboiements fusent. Un brouhaha humain retentit. Il est émis par des rabatteurs qui effraient les cerfs. Quelques secondes plus tard, un troupeau s'affole et dévale la prairie.

«On est Mauricien avant tout. Cela symbolise qu'on est tous des copains. C'est un groupe très fidèle.» Pour chasser, il faut détenir un permis de port d'armes ainsi qu'un permis. Côté tarif, il faut acquérir des actions de chasse, ce qui revient à environ Rs 100 000 pour une saison. Pour les armes et munitions, il faut compter Rs 100 000 de plus.

Auparavant, seuls quelques-uns pouvaient se le permettre. Et cela coûte. Une partie de chasse revient entre Rs 10 000 et Rs 20 000. Or, d'autres passionnés, de toutes les composantes de la société, se lancent dans ce sport, ce qui permet aux chasses de continuer à tourner.»

À 8 h 30, le coup d'envoi est donné. «J'ai commencé avec mon père, puis avec mes amis. Aujourd'hui, je chasse avec mon fils, Ravi. Mes petits-enfants s'y adonnent aussi. C'est bien cette diversification. Avant, la chasse se pratiquait sur les propriétés sucrières. Les chasses étaient accessibles seulement à la famille et aux amis des propriétaires. Nous, on ne pouvait y entrer.»

