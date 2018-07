Burkina Faso: Interconnexion électrique Burkina-Côte d'Ivoire - Un apport considérable pour les Hommes intègres

Dans le cadre du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une interconnexion électrique a vu le jour en 2009. Près de neuf ans après sa mise en œuvre, les responsables de la Societé nationale burkinabè d'électricité (SONABEL) situent le bien-fondé de cette énergie et dénombrent entre autres les difficultés rencontrées dans son transport.

Le projet d'interconnexion électrique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire mis en place grâce au Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre les deux pays est au beau fixe au pays des Hommes intègres.

En effet, la réalisation de la liaison électrique lui a permis d'importer plus de 2 milliards 500 millions kWh de la lagune Ebrié, les cinq dernières années. Selon le Directeur général (DG) de la Société nationale burkinabè d'électricité (SONABEL), François de Salle Ouédraogo, cet apport représente plus de 30% des besoins nationaux et pour l'année 2018, plus de 314 mille kWh ont été importés, en juin.

« Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre 700 mille kWh. La quote-part de l'interconnexion est consistante pour le Burkina car en moyenne nous avons environ près de 70 MW de puissance importée de la Côte d'Ivoire», précise M. Ouédraogo.

Pour lui, cette fourniture est importante car elle coûte moins cher par rapport à l'énergie produite au Burkina. Et d'ajouter que si le gouvernement a pu contenir le tarif de l'électricité depuis 2006, c'est en partie grâce à l'interconnexion. A entendre le DG de la SONABEL, pour sécuriser son transport, un projet de mise en œuvre sous tension a été élaboré. « Il consiste à faire des travaux sans interrompre le courant.

Nous allons acquérir des équipements et renforcer la maintenance pour permettre à notre système de pouvoir réagir plus rapidement afin de sauver l'essentiel quand il y a des évènements sur la ligne», affirme-t-il. Aussi, François de Salle Ouédraogo donne les raisons qui expliquent les différentes pannes.

D'abord, relève-t-il, au niveau de Ferkessedougou un étranglement empêche la transmission de l'énergie. «La Côte d'Ivoire a besoin de renforcer son système et les travaux sont en cours dans ce sens. S'ils aboutissent, nous allons importer davantage d'énergie», souligne-t-il, sourire aux lèvres.

Améliorer les performances de la ligne

En sus, il faut préciser que le Burkina ressent les perturbations qui interviennent sur la ligne car il est situé au bout à 1000 km de l'énergie. Le premier responsable de la nationale de l'électricité atteste que pour éviter les pannes, chaque pays fait les entretiens préventifs programmés.

C'est pourquoi, poursuit-il, les techniciens des deux pays se rencontrent régulièrement pour échanger afin d'améliorer les performances de la ligne. «Il s'agit des rendez-vous périodiques qui se font deux fois l'an (une fois sur le territoire burkinabè et une autre fois sur celui ivoirien)», laisse entendre le patron de la SONABEL.

Sur la question des délestages qui interviennent malgré cette contribution énergétique de la Côte d'Ivoire, il avoue que les besoins en électricité au Burkina Faso croissent de plus de 10% l'an. «Nous n'arrivons pas à équilibrer l'offre à la demande par manque de ressources financières», regrette M. Ouédraogo.

Mais, poursuit-il, l'air détendu, l'espoir est permis car, des projets pouvant améliorer la situation existent. C'est le cas, entre autres, des 50 GW thermiques de Kossodo financés par la BID, des centrales solaires 20 MW qui seront installées à Koudougou, financées par la BM, 17 MW, financées par la Banque européenne d'investissement qui seront installées à Zaktouli. Rappelant que la ligne Bolgatanga-Ouagadougou fonctionne depuis juin passé, le directeur précise qu'elle fournit entre 30 et 35 MW. «A terme, elle devrait nous donner 100MW», se promet-il. M. Ouédraogo dit compter aussi sur l'appui du Millennium challenge, la BAD et l'AFD en énergie.

Par ailleurs, pour une utilisation efficiente de l'énergie, il appelle les consommateurs à éviter les gaspillages et à se tourner vers les équipements non énergivores. De son avis, vu l'importance de l'interconnexion, si le TAC n'existait pas, il fallait le créer car il améliore le secteur énergétique des deux pays.