Burkina Faso: Championnat national de football - La FBF honore les meilleurs joueurs de la saison

En plus des prix en espèces, chaque lauréat a reçu un trophée et une attestation de reconnaissance. « Il n'y a que des reconnaissances pareilles qui puissent amener les acteurs à redoubler d'effort», a estimé le 1er vice-président de lka FBF, Laurent Blaise Kaboré. Comme perspective, il a laissé entendre que l'accent sera mis sur la formation des entraineurs afin qu'ils puissent rendre les matchs du championnat national spectaculaires.

On peut citer, entre autres, Souley Mohamed, ancien président de la FBF, Edouard Traoré et Nouhoun Coulibaly anciens dirigeants, Pihouri Webonga ancien entraîneur, Louis Daourou, ancien footballeur international, Boukaré Nako, ancien arbitre.

L'AS Douane, championne de la poule A et l'ASSEC de Koudougou, vainqueur de la poule B ont reçu chacun 2,5 millions F CFA. Chez les dames, l'USFA a reçu 2 millions de F CFA pour son titre. Etincelles et l'USO 2e et 3e ont reçu respectivement 1,5 million et 1 million de F CFA.

A cette occasion, les meilleurs joueurs, arbitres et encadreurs, aussi bien en hommes qu'en dames, retenus par la commission de désignation des lauréats et des prix, sont ainsi passés tour à tour pour recevoir leurs récompenses.

La Fédération burkinabè de football (FBF) a récompensé ses meilleurs sportifs de la saison 2017-2018, le vendredi 20 juillet dernier à Ouagadougou. Cette Ve nuit des lauréats a distingué les acteurs de la première et deuxième division de football masculin et féminin.

