Burkina Faso: Moustiques OGM à Bobo - Le Collectif citoyen pour l'agro-écologie dit "niet"

Le Collectif citoyen pour l'agro-écologie (CCAE) a organisé une conférence publique le vendredi 20 juillet 2018, à Bobo-Dioulasso. Au cours de cette conférence, les activistes ont réaffirmé leur inquiétude et leur scepticisme sur le projet «Target Malaria », un projet de lutte contre le paludisme.

Après de nombreuses manifestations et sorties médiatiques tenues à Ouagadougou, le Collectif citoyen pour l'agro-écologie (CCAE) s'est déporté à Bobo-Dioulasso, le vendredi 20 juillet. Il y a rencontré, à travers une conférence publique, les journalistes et les acteurs de la société civile de la ville de Sya.

Ce collectif, constitué d'acteurs militant tous en faveur de l'agro-écologie, et contre la biotechnologie, s'est entretenu sur le projet « Target Malaria », et particulièrement sur la problématique des moustiques génétiquement modifiés.

Selon le porte-parole du CCAE, Ali Tapsoba, leur présence à Bobo-Dioulasso s'explique, tout d'abord, par le fait que le projet en question se déroule dans la région des Hauts-Bassins et des lâchers de moustiques génétiquement modifiés y seraient envisagés.

Ali Tapsoba a, en outre, fait savoir à l'assistance que le CCAE n'est pas, par principe, contre le projet « Target Malaria », mais plutôt contre « le forçage génétique ».

« Nous sommes pour le respect de la diversité biologique, le respect de la convention sur la biosécurité. Et cela recommande beaucoup de prudence dans les manipulations génétiques», a lancé le porte-parole du collectif.

A écouter les conférenciers, leur position est d'autant plus fondée, qu'ils ont posé un certain nombre d'inquiétudes aux meneurs du projet, et jusque-là sans avoir des réponses satisfaisantes.

Premièrement, ils disent craindre que la modification du génome du moustique originel ne permette de véhiculer et de transmettre à l'homme, d'autres germes peut-être pires que ceux du paludisme. Ensuite, ils redoutent que les moustiques issus du croisement (Ndlr : entre moustiques sauvages et moustiques « OGM ») ne développent une résistance face aux traitements existants.

Aussi, les membres du CCAE ont relevé « l'incapacité technique » du Burkina Faso, à riposter efficacement contre une éventuelle catastrophe si le projet venait à échouer. Ali Tapsoba et ses camarades martèlent qu'ils auraient préféré que les « 37 milliards de FCFA » de budget alloué à « Target Malaria » soient utilisés pour renforcer les méthodes endogènes et « moins onéreuses » de lutte existantes.

Et ces méthodes, sont entre autres, une bonne politique d'hygiène et d'assainissement, et des recherches endogènes déjà en cours et plus prometteuses, foi des activistes. L'essentiel pour Martine Dembélé membre du Groupe d'action des femmes pour la relance économique du Houet (GAFREH), est que « tout soit mis en œuvre pour que le projet ne porte pas préjudice à la population ».