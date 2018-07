Angola: Un séminaire recommande l'extension du système de gestion de documents

La deuxième journée de compétition dans le groupe C, lundi, sera le théâtre d'un match… Plus »

L'adéquation du système de gestion de documents qui permet d'améliorer et de promouvoir l'image corporative de communication et marketing concernant les mouvements migratoires, la formation des agents en langues étrangères ont aussi été recommandées au terme dudit forum.

Dans le communiqué final de l'événement qui a duré cinq jours , les participants ont aussi défendu que le système, déjà installé et testé dans les provinces de Huambo et Huíla, soit aussi extensif aux provinces de Cabinda, Benguela, Namibe, Lunda Sul, Malanje, Moxico et Zaire, compte tenu du flux migratoire dans ces régions.

