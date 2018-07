Angola: La Sonangol ne cessera de produire du pétrole

Luanda — La Société Nationale des Hydrocarbures "Sonangol" a réaffirmé lundi être une entreprise dévouée, de plus en plus, à la recherche, à l'exploration et à la production des hydrocarbures.

Contrairement aux informations rendues publiques, la semaine dernière, par certains organes de presse, selon lesquelles la Sonangol, ayant vendu une partie de ces actifs, allait cesser de produire du pétrole pour renforcer sa fonction de concessionnaire et de régulateur.

Dans un communiqué parvenu lundi au bureau de l'Angop, à Luanda, la Sonangol explique qu'elle était fortement engagée dans la consolidation des prémisses qui devront soutenir tout le processus de régénération prévu par la compagnie pétrolière nationale.

"En effet, une série de mesures sont en train d'être prises, et, une fois mises en œuvre, elles amèneront la Sonangol essentiellement vers son "Core Business", c'est-à-dire, lui assureront surtout la recherche, l'exploration et la production des hydrocarbures ainsi que d'autres activités de chaîne de valeur de pétrole et de gaz, tels que le raffinage, le transport, le stockage et la distribution et commercialisation de leurs dérivés", ajoute le communiqué.

Dans le cadre de cet objectif, poursuivi le communiqué, quelques actions en cours seront mises en vente, totale ou partielle, et des intérêts participatifs que l'entreprise détient dans les Blocs pétrolifères, ainsi d'autres actifs, de façon à faire surgir d'autres initiatives, dans la recherche de gains d'efficience et d'augmenter la rentabilité. Ces actifs ne contrarient donc en rien les desseins déjà énumérés, et ne bouleversent pas non plus la vision et la mission de la Sonangol en cours et bien définies, en tant qu'entreprise vouée à l'exploration et production de pétrole et de gaz.

Enfin, le communiqué souligne que les informations rendues publiques par lesdits organes de presse sont dépourvues de sens et contraires aux éclaircissements donnés au public par la Sonangol, d'où les nouvelles propagées sont fausses et n'émanent d'aucune source officielle de la Sonangol.