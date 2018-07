Angola: Le ministre veut une institution pour l'étude de l'économie informelle

La deuxième journée de compétition dans le groupe C, lundi, sera le théâtre d'un match… Plus »

"L'Etat ne crée pas d'emplois pour tous et à cet égard, il est nécessaire que les gens soient autosuffisants et entreprenants, mais l'entrepreneuriat doit être formalisé, pour le paiement des impôts afin d'améliorer les conditions de vie de la population", a-t-il conclu.

Pour Francisco Queirós, les causes de l'économie informelle doivent être analysées également sur les plans culturels, religieux et historiques.

Selon Francisco Queirós, cette institution aurait pour mission de proposer des solutions au gouvernement sur la façon de résoudre le problème de l'économie informelle, qui aurait une partie consacrée uniquement à l'étude des causes de ce phénomène et à l'utilisation des instruments juridiques.

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queirós, a défendu lundi la création d'une institution dédiée à l'étude des causes du marché informel et des solutions pour sa diminution en Angola.

