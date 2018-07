Angola: L'Exécutif réitère son partenariat avec des ONG nationales et étrangères dans le pays

Luanda — L'Exécutif angolais, à travers les gouvernorats provinciaux et les administrations municipales, réitère la nécessité de poursuivre le partenariat avec les églises, les ONG nationales et étrangères opérant dans le pays.

Le fait été réitéré lundi, à Luanda, par la ministre de l'Action Sociale, de la Famille et Promotion de la Femme (MASFAMU), Victoria Correia da Conceição, à la fin d'une réunion de travail avec les ONG nationales et internationales enregistrées à l'Institut de promotion et coordination des aides aux communautés (IPROCAC).

Pour la gouvernante, l'objectif est de renforcer la coopération et de consolider les partenariats existants entre l'Exécutif angolais et les organisations non gouvernementales (ONG) et ce partenariat est basé sur des programmes sur la liste dans le cadre du Plan national de développement.

Elle a souligné que, à un moment où le gouvernement angolais expérimente une phase de déconcentration et de décentralisation de sa politique, le secteur améliore la municipalisation de l'action sociale dans le système de diffusion, ce qui est de dire que le secteur cible les municipalités.

Par ailleurs, le directeur général de l'IPROCAC, Lucas Ribeiro, a souligné que le Masfamu a des programmes destinés aux communautés, dont la municipalité des services sociaux.

Il a rappelé que la mission de l'IPROCAC est de cartographier les zones où se trouvent les populations vulnérables et qu'une fois cela fait, il est possible de programmer son assistance et de la diriger vers les communautés.

Il a souligné que dans le cadre de la municipalisation des services sociaux, il existe déjà un projet pilote dans les provinces de Bié, Moxico et Uíge, qui consiste à l'approche et assistance aux personnes et à identifier les personnes les plus vulnérables.

Rikke Viholm, président du conseil d'administration de l'Aide de développement du peuple pour le peuple (ADPP), a estimé que l'initiative du Misfamu était «très positive» en invitant la société civile à s'intéresser plus aux actions du Gouvernement.