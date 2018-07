Burkina Faso: 11-Décembre à Manga - "Un certain retard ... à rattraper", selon Simon Compaoré

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

Nous avons besoin coûte que coûte que les travaux soient achevés à bonne date », a-t-il insisté. C'est le même message qu'il a livré aux responsables des communautés protestante et musulmane (l'évêque et le chef coutumier étant en déplacement) auxquels il a rendu une visite de courtoisie.

« Ce taux varie en fonction de la nature des travaux. Il est de 30% pour la cité des forces vives et des logements sociaux, 20% pour la salle polyvalente et la place de la Nation. La construction de la voirie n'est qu'à ses débuts », a précisé l'édile.

A l'issue de la visite, Simon Compaoré s'est dit confiant et « compte » sur la diligence des autorités locales pour la livraison des infrastructures dans les délais convenus. Accompagnant la délégation ministérielle sur les deux sites visités, le maire de Manga, Jérôme Rouamba, a indiqué que le taux de réalisation de tous les travaux relatifs au 11-Décembre se situe entre 15 et 20%.

Les chantiers de la salle polyvalente et de la cité des forces vives à Manga ont reçu la visite du ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, accompagné de ses collègues en charge de l'agriculture, Jacob Ouédraogo, de la défense, Jean Claude Bouda et des sports, Douada Azoupiou. Sur les sites de construction desdites infrastructures du 11-Décembre, le ministre Compaoré a « constaté qu'il y a beaucoup d'efforts à faire parce qu'il y a un certain retard à rattraper dans les mois à venir ».

En marge de l'émission « Tapis d'honneur » de la RTB à Manga, le samedi 21 juillet 2018 et dont il était l'invité, le ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a rendu visite à des responsables religieux et a été sur le chantier des infrastructures du 11-Décembre.

