Madagascar: Quid de la commission de contrôle du financement de la vie publique?

« C'est là que le bât blesse. L'organisation de cette Commission crée un doute quant à sa neutralité, son indépendance et ses réelles capacités à exercer sa mission. Ces magistrats ne sont pas des spécialistes du blanchiment ou de la grande corruption. Il aurait été pertinent d'avoir des représentants du Bianco [Bureau Indépendant Anticorruption] et du Samifin [Service de renseignements financiers] qui sont, eux, experts de ces crimes financiers », explique Benjamin Andrian-tsimarofy, juriste au sein de la plateforme de la société civile Rohy.

A Madagascar, dans une semaine, le 1er août, les prétendants à l'élection présidentielle pourront déposer leur dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle. On entrera alors dans le vif du sujet, mais à l'heure où le compte à rebours est actionné, les effets de bord du remaniement s'ajoutent à la lenteur administrative habituelle. L'organe censé contrôler les dépenses de campagne des candidats - à défaut d'un plafonnement des dépenses - n'est toujours pas en place. Un retard qui inquiète à plus d'un titre.

