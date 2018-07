Burkina Faso: Le général Guibert, chef de Barkhane, passe la main

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

Venu présenter son successeur au président Roch Marc Christian Kaboré, le général Bruno Guibert a salué l'engagement des armées du G5 Sahel et la montée en puissance de la force qui a déjà réalisé plusieurs opérations dans le cadre de la lutte anti-terroriste : « Je tiens à souligner les efforts faits par le Faso pour mettre à disposition de la force conjointe du G5 des unités qui sont complètes ou quasiment complètes en termes d'effectifs, qui sont entraînées. Tous les pays font des efforts, donc oui l'engagement est fort et déterminé. Il faut que cet effort se poursuive dans la durée. »

Après une année passée à la tête de la force Barkhane, le général de division Bruno Guibert juge satisfaisant le bilan des opérations menées dans le Sahel. La force Barkhane a obtenu des résultats positifs sur les groupes terroristes, selon le commandant en fin de mission. « Il n'y a aujourd'hui plus de sanctuaires réels pour les terroristes pour se protéger. Je ne dis pas que la menace a disparu, je dis qu'aujourd'hui l'ennemi n'est plus capable de conduire d'opérations coordonnées et d'opérations d'ampleur », a déclaré l'officier.

