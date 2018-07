Ile Maurice: 18 ans de prison pour viol - «Sé enn zanimo, li ti bisin gagn lapenn maximal»

Il refait parler de lui... La voiture de fonction du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir… Plus »

Ses pulsions assouvies, Kevin John s'est changé en prenant des vêtements qui se trouvaient dans l'appartement. Il a par la suite ligoté sa victime une fois de plus avec un morceau de drap. Il en a profité pour faire main basse sur plusieurs articles, dont un ipod, des bagues en or, un appareil GPS et une somme d'argent.

En infligeant cette sentence, les magistrats Sachin Boodhoo et Naddiyya Dauhoo ont tenu compte du fait que Labonne a battu et violé la quinquagénaire avant de l'abandonner. Mais ils ont aussi noté que l'accusé a plaidé coupable. «La cour a également pris en considération le fait que vous êtes orphelin», ont-ils ajouté.

