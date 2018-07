Ile Maurice: Parlement - Xavier Duval souffrant, pas de PNQ ce mardi

Il refait parler de lui... La voiture de fonction du ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir… Plus »

Par ailleurs, huit questions seront adressées au Premier ministre, Pravind Jugnauth ce mardi. Arvin Boolell, du Parti travailliste, compte réclamer plus de précisions sur le «Financing of Political Parties Bill» et sur les points abordés par le comité interministériel mis sur pied en mai pour étudier la réforme électorale. Le Whip de l'opposition, Dan Baboo, veut, lui, savoir quand sera recruté le prochain directeur de la Mauritius Housing Company Ltd.

