Burkina Faso: IVe congrès des chirurgiens - Des spécialistes en conclave pour améliorer l'offre des soins

La 7e conférence au sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte… Plus »

«Malgré les contraintes de toutes sortes et les moyens limités, des efforts considérables sont faits par les autorités, en vue de mettre à la disposition des populations, des infrastructures et des services nécessaires», a-t-il ajouté.

Les urgences qui relèvent en majorité des activités chirurgicales quotidiennes, n'ont pas été occultées. En plus des ateliers et des tables rondes, 140 communications scientifiques ont été données.

« En ce qui concerne la transplantation d'organes et la chirurgie mini-invasive, le challenge est de nous orienter vers ces techniques thérapeutiques, qui sont incontournables en 2018, pour lesquelles les besoins et les ressources existent certainement dans notre pays », a-t-il soutenu.

Pour le président de la SOBUCHIR, Pr Adama Sanou, ces thèmes se veulent d'actualité et fédérateurs, car ils appellent, selon lui, à une prise de conscience et de responsabilité collectives, pour offrir des soins de qualité aux populations dans la pratique quotidienne de la chirurgie.

La chirurgie dans un contexte de terrorisme international, la transplantation du rein et du foie, la chirurgie mini-invasive dans les pays en développement, la chirurgie et la santé publique, les urgences non traumatiques, tels ont été les thèmes décortiqués par la communauté chirurgicale lors de ce rendez-vous de partage d'expériences.

