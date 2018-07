Ile Maurice: Formation  - Comment des aveugles ou malvoyants peuvent tirer parti de leur smartphone

Les nouvelles technologies aident au quotidien des personnes handicapées de par le monde. Tablettes et smartphone sont équipés de lecteurs d'écran intégrés qui peuvent facilement être utilisés par les personnes ayant une déficience visuelle.

«Malheureusement, à Maurice, ces personnes connaissent mal les applications disponibles pour tablettes et autres téléphones intelligents, de même que certaines n'ont malheureusement pas encore adopté les téléphones à écran tactile, car elles n'ont pas reçu de formation sur l'utilisation des téléphones intelligents avec les lecteurs d'écran. »

Partant de ce postulat, la Global Rainbow Foundation (GRF) assure une formation numérique à l'intention des personnes non-voyantes et mal voyantes.

Le lancement de cette formation a eu lieu jeudi 19 juillet, à l'hôtel Voilà, Bagatelle. «L'alphabétisation informatique est nécessaire pour accéder à l'emploi.

Tel est l'objectif principal de cette formation», explique l'association caritative dans un communiqué de presse. Environ 80 à 100 personnes, au total, devraient bénéficier de cette formation, personnes aveugles et malvoyantes, éducateurs spécialisés et personnel de la Global Rainbow Foundation.

«En outre, le but final est de tirer parti de la culture numérique des personnes aveugles et malvoyantes, et de résoudre le problème de la pénurie de formateurs informatiques qualifiés en matière de technologie spécialisée.

La solution consiste à faciliter l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux appareils numériques appropriés, et à les former à utiliser cet équipement pour ainsi accéder à l'information numérique. Le projet est mis en œuvre avec la collaboration de Bookshare, la bibliothèque numérique accessible en ligne.»

Bookshare est une librairie en ligne destinée aux personnes aveugles et malvoyantes. La personne en charge de la formation est Zainab Chinikamwalla, Membership Head de Bookshare (Asie et Afrique), formatrice professionnelle et qualifiée de Bookshare.

De nombreuses applications permettent de ne plus dépendre des voyants pour lire livres et courrier, identifier sa localisation...